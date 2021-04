Scuole, Conftrasporto: finanziamento pubblico per NCC e Taxi per gli spostamenti degli studenti

(Teleborsa) - “Per supportare un corretto nuovo avvio delle scuole superiori nelle grandi città è necessario usare i soldi pubblici per modalità di trasporto intelligente”. È quanto ha dichiarato, presidente di, ribadendo la necessità di un intervento ‘a valle’ rispetto alla riapertura delle, con una proposta concreta che dia maggiorenegliall’interno delle“Invece di mandare nuovamente gli studenti nelle metropolitane e sui tram affollati, è necessario permettere, per quegli studenti che arrivano dalle aree limitrofe delle grandi città, di organizzare il trasporto in piccoli gruppi con– ha suggerito Uggè – Usiamo iaffinché gli studenti, ma anche i docenti, viaggino con maggior sicurezza anche attraverso la suddivisione delle classi di insegnamento, quindi con differenti orari di ingresso a scuola durante la giornata, come si faceva una volta. Contemporaneamente, aiutiamo le categorie dei tassisti e degli NCC, che soffrono per mancanza di clienti. Lo Stato deve fare la sua parte”.