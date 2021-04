Wall Street in rosso con timori per riforma fiscale

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, a causa delle preoccupazioni per la paventata riforma fiscale. Alcune indiscrezioni hanno anticipato che l'amministrazione Biden potrebbe portare il prelievo sui capital gain al 40%. Ilchiude così in rosso ed accusa una discesa dello 0,94%; sulla stessa linea l', che scivola a 4.135 punti. Negativo il(-1,24%); come pure, variazioni negative per l'(-1,06%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,75%),(-1,41%) e(-1,18%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesI più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,95%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,72%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,77%.(+4,41%),(+2,49%),(+1,30%) e(+1,26%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,34%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,61%.In caduta libera, che affonda del 4,45%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,17 punti percentuali.