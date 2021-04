Abi, multicanalità rafforza interazione banca-cliente

(Teleborsa) - Si rafforza lasostenuta dall’innovazione dell’offerta dei servizi in ottica diIn unoin cui appaiono rilevanti gli effetti della pandemia sui bisogni e le aspettative della clientela, acquista nuova centralità l’esperienza del cliente. È quanto emergerealizzata dall, in collaborazione con, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio dedicato all'evoluzione della relazione trai cui primi risultati verranno presentati il 28 e 29 aprile al convegno #ilCliente, l’evento annuale rivolto ai professionisti del marketing e della comunicazione e a chi opera nelLa capacità di gestire le richieste del cliente ine in modo personalizzato, suisia, rappresenta oggi unelementonella relazione con lafattore di vantaggio competitivo per le banche.dei casi i clienti gestiscono la relazione con la banca affiancando all’uso dei canali fai da te (Atm, Internet banking e Mobile Banking) quelli in cui si può interagire con(agenzia, contact center e consulente finanziario).Il risultato complessivo dellaper dialogo, assistenza e consulenza e canali operativi (per controllare la propria situazione e per fare pagamenti e operazioni finanziarie) ha consentito di ridurre ilindotto dalla pandemia, favorendo il coinvolgimento dei clientiL’indagine evidenzia, inoltre, che la versatilità dellein risposta alle nuove e diversificate esigenze dei clienti va rafforzando la percezione positiva dell’esperienza vissuta della clientela nella relazione con la banca. A testimonianza del fatto che i clienti si sentono più coinvolti nel rapporto con la banca e assumono un ruolo attivo testimoniando la loro esperienza, l’indagine evidenzia infatti lache ha già fatto o che farebbe passaparola positivo della propria banca. Questa percentuale, pari all’80% nel 2020 si collocava, infatti, al