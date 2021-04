Auto, solo elettriche dal 2035: l'appello di 27 aziende all'Ue

(Teleborsa) - 27 grandi aziende europee e 6 associazioni dei comparti automotive, energia, sanità e finanza hanno lanciato unper chiedere alle autorità europee di stabilire unincludendo all'interno del pacchetto "" il divieto di vendita di auto aa partire dal 2035. "Quest'anno i legislatori europei devono concordare una nuova e più ambiziosa legislazione sul clima, per garantire che l'Ue faccia la sua parte nel dimezzare le emissioni globali entro questo decennio", si legge nell'appello pubblicato dal sito della ong ambientalista Transport&Environment.Leche hanno aderito all'appello al 26 aprile 2021 sono: Allego, Ample, Arrival, Chargepoint, Coca-Cola European Partners, Electreon, Enel X, EV Box, Fastned, Greenway, Iberdrola, Ikea Retail, Leaseplan, Leclanché, Li-cycle, Lime, Metro, Novamont, Novo Nordisk, SAP Labs in France, Schneider Electric, Sky, Uber, Vattenfall, Verkor, Volvo Cars e Vulcan Energy.La proposta è quella di inserire all'interno delle nuove regole unoper le emissioni di CO2 pari aper le case automobilistiche, eliminando così la possibilità di vendita anche delle ibride plug-in. All'interno dell'appello – che resta aperto all'adesione di chiunque voglia sottoscriverlo – i firmatari chiedono ai legislatori di Bruxelles l'utilizzo di misure europee, nazionali e locali, in particolare la(Dafi) dell'Ue, per aumentare la diffusione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici in tutta l'Unione.Tra le proposte sottoposte all'Ue ancheai produttori di veicoli e alle loro catene di approvvigionamento per investimenti in nuovenel formare i lavoratori e, "per contribuire a garantire che nessuno venga lasciato indietro nella transizione verso il trasporto a emissioni zero". Necessarie per i firmatari, inoltre, modifiche alper aiutare privati cittadini, flotte aziendali e mobilità urbana a passare ai veicoli elettrici.