Banco BPM, Castagna: "Servono almeno tre grandi banche radicate nelle migliori regioni"

(Teleborsa) - "Penso che avereradicate nelle migliori regioni italiane, che vuol dire anche nelle migliori regioni a livello europeo perché sappiamo che il Nord Italia compete a pieno titolo con le migliori regioni europee, darebbe forza e capacità di realizzazione, darebbe, diventando "un moltiplicatore e un volano all'iniezione di capitali pubblici". È quanto dichiarato dal CEO di, Giuseppe Castagna, parlando del consolidamento bancario durante Milano Capitali.Castagna ha detto che non c'è stata ancoradi, Andrea Orcel, e, Piero Montani. "No, lasciamo loro il tempo di lavorare, sono appena arrivati, ma ci saranno occasioni in cui ci vedremo certamente e sarà un piacere dare il benvenuto", ha aggiunto.Il numero uno di Banco BPM ha sottolineato diAbbiamo cominciato 4 anni fa facendo la fusione tra Banco BPM e Banco Popolare: oggi le banche si sono ancora più concentrate e siamo rimasti non tanti per fare un. Si tratta di capire quale sistema bancario sia meglio per gli stakeholder".Con riguardo alla ripartenza post-pandemia, ha detto che l'Italia "sta vedendo luce in fondo al tunnel", ma è. "Il turismo contribuisce al PIL nazionale per il 12-13%: sarebbe una follia abbandonarlo e fermare le attività di supporto portate avanti fino ad ora - ha spiegato - Bisogna costruire un circuito di protezione non per salvare chi non è salvabile ma per dare il tempo a chi è stato duramente colpito di ricostruire".