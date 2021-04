Covid, 8.444 nuovi casi e 301 morti. Tasso positività sale al 5,8%

(Teleborsa) - Sonoregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un numero in calo rispetto ai 13.158 contagi raggiunti ieri ma a fronte di(ieri erano stati 239.482). Sono, invece,in un giorno, in aumento rispetto alle 217 di ieri. Uno scenario che vede ilsalire al(+0,3% rispetto a ieri). Questi i dati pubblicati nel consuetoIn totale i. Gli attualmente positivi sono invece 452.812 (8.400 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.398.763, con un incremento nelle ultime 24 ore di 16.539.Sono, in calo di 13 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 132 (ieri 114). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.635 persone, in calo di 27 rispetto a ieri.