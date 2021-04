Eventi e scadenze: settimana del 26 aprile 2021

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) -G20 - Secondo Energy Transitions and Climate Sustainability Working Group MeetingBOJ - Inizia la riunione di politica monetariaBCE - Settimo meeting del "European Statistical Forum"Tesoro - Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea annuale degli azionisti (seconda convocazione)- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: BilancioIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Marzo 2021.IVA Comunitaria - Elenchi Intrastat Trimestrali - Presentazione elenchi INTRASTAT trimestrali relativi al 1° trimestre 2021 solo per via telematica.FinTech World Forum 2021 - Conferenza in modalità virtualeBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiFOMC - Inizia la riunione di politica monetaria15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaTesoro - Asta CTZ - BTP€i- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio civilistico e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio annuale (prima convocazione)- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Risultati di periodo- Appuntamento: Il Presidente e CEO di GE, Larry Culp e il CFO Carolina Dybeck Happe presentano i risultati finanziari del primo trimestre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato 2020- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Esame ed approvazione del bilancio 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Conference call e presentazioni in audiowebcasting dei risultati alla comunità finanziaria- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del progetto di bilancio consolidato e d’esercizio 2020- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Assemblea degli azionisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio 2020 (seconda convocazione il 28 aprile 2021)- CDA: Informativa finanziaria periodica al 31 marzo 2021G20 - Seondo Environment Senior Officials' meetingFOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiCNEL - Assemblea - In collegamento telematicoFOMC - Conferenza stampa di Jerome Powell- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione bilancio civilistico e consolidato al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Assemblea dei soci (unica convocazione)- Assemblea: Assemblea degli azionisti in prima convocazione (eventuale seconda convocazione il 29 aprile 2021)- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q1 2021 Earnings Call- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio precedente- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio 2020- CDA: Bilancio- Assemblea: Meeting annuale degli azionisti- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione), con conseguente stacco dell’eventuale dividendo nel mese di maggio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine dell’Assemblea- Assemblea: Bilancio di esercizio 2020; Delibera destinazione utile dell’esercizio 2020; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 2021 (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 (unica convocazione)- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: BilancioTesoro - Asta BOT8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di marzo11.00 - Presentazione Relazione 2020 ANSFISA - L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali presenta la Relazione annuale 2020, in modalità digitale e sarà presentata dal Direttore Fabio Croccolo. È prevista la partecipazione del Ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini. Interverranno Pierluigi Navone, Direzione Generale per la Sicurezza delle Ferrovie e Emanuele Renzi, Direzione Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture stradali e autostradaliGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàMalesia - Borsa di Kuala Lumpur chiusa per festivitàTesoro - Asta medio-lungo; Regolamento CTZ - BTP€i- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2020 (eventuale seconda convocazione 30 Aprile 2021)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all’esercizio 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio annuale al 31 dicembre 2020 (soggetta a conferma da parte del CdA in data 11 marzo 2021)- Assemblea: Bilancio- CDA: Esame principali indicatori di performance commerciali ed economico finanziari al 31 marzo 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020- Risultati di periodo: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio 2020- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Risultati del I trimestre 2021- CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d'esercizio 2020 (in seconda convocazione il 30 aprile 2021)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione il 3 maggio 2021)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione bilancio dell’esercizio 2020- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio 2020- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 (in seconda convocazione 30 aprile 2021)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 (unica convocazione)Italia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoTesoro - Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Risultati finanziari del 1° trimestre 2021- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio 2020- Assemblea: Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione il 3 maggio 2021)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 3 maggio 2021)- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio di Terna al 31 dicembre 2020 e della destinazione degli utili (tra il 30 aprile e il 7 maggio 2021)- CDA: Bilancio- CDA: Disamina e approvazione KPI del primo trimestre 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 (unica convocazione)- Assemblea: BilancioUniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.Canone Rai (esonero) - Ultimo giorno per inviare la domanda di esonero dal pagamento del canone Rai. Ne hanno diritto i contribuenti pari o superiori a 75 anni, in possesso dei requisiti previsti. La domanda di esenzione va inviata con raccomandata, o consegnata direttamente presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.Dichiarazione dei redditi 2020 - Versamento del secondo acconto o acconto in unica soluzione di Irap, Irpef, e Ires 2020.Tasse Automobilistiche - Per i residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi (Piemonte e Lombardia) è l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di autoveicoli con bollo scadente a Aprile 2021 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di Aprile 2021.Esterometro 2021 - Scadenza per l'invio della comunicazione Esterometro relativo al primo trimestre 2021 (comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia)Dichiarazione IVA 2021 - Presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2020.Imposta di Registro - Versamento imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01-04-2021IVA - Rimborso trimestrale/compensazione - Presentazione all’ufficio delle entrate della domanda di rimborso / compensazione Iva a credito relativa al trimestre precedente.