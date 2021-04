Fisco, Mastrocinque (CAF-Cia): tempi stretti per avvio dell’assegno unico, il Governo faccia chiarezza

(Teleborsa) - "L’erogazione dell’fissata dal prossimo 1 luglio 2021 rischia di slittare". È l'allarme lanciato dal presidente di CAF-Cia Agricoltori italiani. "I tempi per la stesura dei decreti attuativi e l’ingorgo presso i centri di assistenza fiscale per via delle certificazione Isee necessarie per accedere al bonus, rappresentano degli ostacoli oggettivi all’avvio del meccanismo desinato alle famiglie con figli a carico al di sotto dei 21 anni. Inoltre si deve capire se il bonus può essere compatibile con altre misure di sostegno al reddito", ha spiegato."Come centri di assistenza fiscale punto di riferimento per milioni di cittadini, chiediamo che il governo facciaal più presto e soprattutto, nel caso di un intervento ‘ponte’, non vengano esclusi i più bisognosi dall’erogazione di aiuti che risultano fondamentali per ladei cittadini appartenenti alle fasce più deboli”, ha concluso Mastrocinque.