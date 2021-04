Germania, indice IFO aprile sale a 96,8. Meno delle attese

(Teleborsa) - Migliorano meno delle aspettative le condizioni economiche in Germania ad aprile, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute. L'indice IFO si è attestato a, risultando peggiore del consensus che stimava una crescita più ampia a 97,8 punti e ai massimi dal giugno 2019.Migliora l'indice sulle, che si posiziona a 94,1 punti dai 93,1 punti precedenti, risultando inferiore ai 94,4 attesi dagli analisti. In ribasso il sottoindice relativo alle, che si porta a 99,5 punti dai 100,3 precedenti e rispetto ai 101,3 stimati dal mercato."Le aziende hanno nuovamente incrementato le loro valutazioni sulla situazione economica - sottolinea l'IFO Institute - Tuttavia, non sono più così ottimiste riguardo ai prossimi sei mesi. Sia ladi contagi che istanno ostacolando la ripresa economica della Germania".Nel, il clima imprenditoriale è leggermente migliorato, soprattutto grazie ai concessionari di automobili. Al contrario, c'è un pessimismo molto maggiore in merito ai prossimi mesi. Nell', l'indice di business climate è diminuito e le aziende sono un po' meno soddisfatte della loro situazione attuale. Le loro aspettative sono inoltre ancora segnate da un notevole scetticismo.