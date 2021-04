Il comparto bancario a Piazza Affari marcia in positivo (+0,97%), acquisti a mani basse su Intesa Sanpaolo

indice dei titoli bancari in Italia

Illimity Bank

(Teleborsa) - Andamento tonico per l'grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 8.317,8 con un incremento di 80,43 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 86, dopo aver avviato la seduta a 86.Nel, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,24%.In luce, con un ampio progresso dell'1,05%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,03%.Tra le medie imprese quotate sul, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,20%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,78%.