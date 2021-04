Il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari in territorio positivo (+1,03%)

comparto del commercio in Italia

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 146.499,4 in aumento di 1.498,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 721, dopo aver avviato la seduta a 719.Tra le medie imprese quotate sul, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,63%.Tra ledi Piazza Affari, bene, con un rialzo dell'1,41%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,03%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,93%.