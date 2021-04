Istat, in seconda ondata peggiora valutazione su situazione economica

(Teleborsa) - Più dihanno scelto parole di significato positivo per descrivere ildurante la seconda ondata epidemica, soloha scelto termini diE' quanto emerge dal Report"Comportamenti e opinioni dei cittadini durante la seconda ondata pandemica (12 dicembre - 15 gennaio 2021)".Più di un(22,2%) ha avuto difficoltà nel far fronte ai(pagare mutuo, bollette, affitto, spese per i pasti, etc.), ilritiene che ladel- Le regole vigenti durante la- chiarisce il report - hanno ridotto gli spostamenti e in generale leCiò ha significato anche riorganizzare i propri tempi e ridistribuirli tra le varie attività. Sebbene per la gran parte dei cittadini il tempo dedicato alla famiglia sia rimasto lo stesso (70,5%), più di uno su quattro (28,3%) è riuscito a incrementare quello dedicato ai propri familiari mentre solo per l’1,0% è diminuito.Sono soprattutto le persone fino aiad aver ricavatodain particolare gli uomini tra i 35 e i 44 anni (47,8%). Per effetto delloe della sospensione di alcuneciò è statoper alcuni lavoratori, più che per altri. Ad esempio, la quota di chi ha dedicato più tempo alla famiglia è del 39,3% tra gli occupati del Commercio mentre scende al 10,9% tra i lavoratori della Sanità che, nel 9,1% dei casi, hanno dovuto ridurlo. Il 22,0% di chi ha dedicato più tempo ai familiari considera migliorato il clima familiare; tale quota scende al 5,7% tra quanti non hanno modificato la quantità di tempo destinato alla famiglia.Anche il quesito sui cambiamenti eventualmente indotti dalla pandemia sulla vita di coppia fa emergere un quadro rassicurante. Per oltre iil rapporto va bene come prima; per il 12,8% i cambiamenti sono di segno positivo, poiché il rapporto è migliorato. Sono soprattutto gli uomini in coppia tra i 45 e i 54 anni a riportare un miglioramento del rapporto (25,4% a fronte del 14,5% tra le donne della stessa età).ha cambiato profondamente lee lein atto perPiù della metà della popolazione (56,8%) hanon conviventi, il 36,6% ha incrementato la frequenza dei contatti telefonici mentre per il 28,1% nulla è cambiato. Residuali le quote di quanti hanno incrementato gli incontri (1,9%) e ridotto i contatti telefonici (4,7%). Ad avere ridimensionato i contatti e le relazioni con i parenti sono soprattutto le persone fino ai 44 anni (67,9% tra i 35-44enni: 60,6% tra gli uomini e 75,2% tra le donne) mentre tra gli ultra-settantaquattrenni si rileva la quota più elevata di quanti non hanno visto modifiche nelle loro relazioni parentali (42,1%).Guardando lo Stivale, la frequenza degli incontri si è diradata soprattutto nel62,9% contro circa il 53,0% nelle altre zone del Paese). Isono aumentati più al Nord e nel Mezzogiorno, circa il 40,0% contro il 21,5% del Centro, dove invece è più elevata la quota di quanti non hanno modificato le proprie abitudini relazionali con i parenti (40,9% contro circa il 25,0% nelle altre zone del Paese).Un altro dato interessante. Lenegli spostamenti hanno messo in evidenza anche l’importanzadellesoprattutto in caso di necessità. Il quadro che emerge dai dati è sicuramente positivo. Lin caso di necessità, sull’aiuto di parenti non conviventi, l’81,9% su amici, l’83,6% su un vicino di casa (il 43,7% su una persona/famiglia e il 39,9% su più persone/famiglie).Oltre nove persone su 10 possono contare sull’aiuto di qualcuno che sia un. Tuttavia, l’8,9% non ha questa possibilità. La quota varia dalnell’ambito dei 25-34enni all’11,7% di chi ha tra i 45 e i 54 anni; dal 5,6% nel Centro a una quota quasi doppia nel Nord (10,9%).