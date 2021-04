Mondo TV, ufficializzata distribuzione serie The Wee Littles prodotta da Mag6Pie

Mondo TV

(Teleborsa) -ufficializza il proprio coinvolgimento in qualità di distributore con Toon2Tango della serie di animazione prescolare The Wee Littles, prodotta dallo studio irlandese Magpie 6 Media. La serie distribuita in tutto il mondo (ad eccezione di Regno Unito, Irlanda e Canada) sarà composta da 52 episodi di circa 5 minuti ciascuno ed è rivolta al pubblico prescolare.L'animazione - spiega una nota - è prodotta attraverso un'innovativa tecnica digitale "stop-motion" chiamata “SimStop” e rappresenta un unicum tra i programmi prodotti e distribuiti da Mondo TV. La distribuzione si inserisce negli accordi di collaborazione con la tedesca Toon2tango, in particolare l’accordo annunciato lo scorso 6 marzo 2020.L’ufficializzazione si accompagna al prossimo lancio sul mercato della serie con i primi episodi alle fiere del secondo trimestre 2021. "Attesi risultati molto buoni in termini di distribuzione".