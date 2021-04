Ottima performance per Maire Tecnimont dopo nuovo contratto in India

Maire Tecnimont

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un, attestandosi a 2,676. Il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction beneficia del nuovo contratto daper la realizzazione di un nuovo impianto di paraxilene (PX) e delle relative infrastrutture in India.Il gruppo da inizio anno ha già registrato. La settimana scorsa era stato annunciato un accordo con Total Corbion per un impianto di Acido Polilattico (PLA) in Francia.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,705 e successiva a 2,771. Supporto a 2,639.