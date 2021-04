UnipolSai acquista azioni proprie

UnipolSai

compagnia assicurativa

(Teleborsa) - Con riferimento al comunicato stampa del 13 aprile u.s. avente ad oggetto l’avvio, in pari data, dei programmi di acquisto di azioni proprie dida parte quest’ultima e delle società dalla stessa direttamente controllate, a servizio dei piani di compensi basati su strumenti finanziari, del tipo performance share, destinati al personale Dirigente di UnipolSai e delle Controllate, UnipolSai ha reso noto che:sul mercato regolamentato, i giorni 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 22 aprile 2021, un totale di(pari a circa lo 0,097% del capitale sociale di UnipolSai),, e precisamente:- UnipolSai ha acquistato 2.650.000 azioni, per un corrispettivo unitario medio di 2,618 euro, per complessivi 6.936.903,36 euro;- le Controllate hanno acquistato 81.000 azioni, per un corrispettivo unitario medio di 2,587 euro, per complessivi 209.555,40 euro.La compagnia assicurativa del Gruppo Unipol ha precisato inoltre che, attraverso le descritte operazioni, UnipolSai e le Controllate hanno concluso i rispettivi Programmi di acquisto di azioni.Al 22 aprile, UnipolSai detiene complessivamente 3.424.635 azioni proprie ordinarie (pari a circa lo 0,121% del capitale sociale), di cui 368.270 indirettamente tramite le società controllate.Intanto, in Borsa, migliora l'andamento dellache si attesta a 2,644 euro, con un aumento dello 0,92%.