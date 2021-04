Websolute, grande rialzo dopo buyback

Websolute

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 14,50% sui valori precedenti, attestandosi a 1,5.La società, quotata su AIM Italia e operante nel settore della comunicazione digitale e del digital marketing, ha acquistato, nel periodo compreso tra il 19 e il 23 aprile, 3.300 azioni proprie per un controvalore complessivo di 4.477 euro. La società detiene complessivamente 171.600 azioni proprie, pari all'1,8037% del capitale sociale.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1,523 e successiva a 1,593. Supporto a 1,453.