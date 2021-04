Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 26/04/2021

(Teleborsa) - Chiusura del 26 aprile

Seduta in frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, che ha terminato gli scambi in aumento a 24.386.

L'analisi di breve periodo del FTSE MIB mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 24.570 e supporto a 24.145. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 24.996.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)