Atlantia, convocato CdA il 30 aprile su offerta CDP per Aspi

Atlantia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diè stato convocato in data 30 aprile 2021. Lo rende noto la società in un comunicato precisando che il board si riunirà "per le necessarie determinazioni" in relazione a quanto già comunicato in data 16 e 23 aprile 2021, "preso atto della proroga data dal consorzio formato da CDP Equity, Blackstone Infrastructure Advisors e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited della validità dell’offerta vincolante per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% del capitale detenuta da Atlantia in Autostrade per l’Italia fino al 31 maggio 2021".