Borse europee sostanzialmente invariate

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Nexi

Ferrari

DiaSorin

Saipem

Pirelli

Leonardo

Cofide

Zignago Vetro

Banca Popolare di Sondrio

Sanlorenzo

Tod's

Danieli

ERG

Esprinet

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee. Gli investitori sono cauti in vista degli eventi oltreoceano dei prossimi due giorni: da un lato continua la stagione delle(soprattutto con i colossi tech) e dall'altro c'è il meeting del Federal Open Market Committee dellaSostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,208. L'è sostanzialmente stabile su 1.781 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 62,32 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +107 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,82%.tentenna, che cede lo 0,30%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,23%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.791 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,07%); con analoga direzione, sulla parità il(+0,19%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,03%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,85%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,75%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,59%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,03%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,99%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,50%.Tra i(+2,90%),(+2,70%),(+2,61%) e(+2,59%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,26%.Affonda, con un ribasso del 2,38%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.scende dell'1,74%.