Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Gli investitori sono cauti in vista degli eventi oltreoceano dei prossimi due giorni: da un lato continua la(soprattutto con i colossi tech) e dall'altro c'è il meeting del Federal Open Market Committee dellaLieve calo dell', che scende a quota 1,206. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.778,8 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,00%.Lieve peggioramento dello, che sale a +106 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,81%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,21%, poco mosso, che mostra un -0,03%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,02%.Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,40% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 26.743 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,05%); in moderato rialzo il(+0,22%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,26%),(+0,85%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,36%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,67%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,80%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,74%.del FTSE MidCap,(+3,41%),(+2,54%),(+2,35%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,76%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,74%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,40%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,26%.