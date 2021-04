Brilla Trawell dopo finanziamenti Simest

Trawell Co

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta ine si attesta a 32,9. La società, quotata all'AIM e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha ottenuto dadue finanziamenti distinti per 1,05 milioni di euro in totale.Il primo è un finanziamento agevolato per loper 450mila euro, mentre il secondo è un finanziamento agevolato per laper 600 mila euro. Per entrambi, il 40% degli importi erogati è a fondo perduto."Siamo lusingati ed allo stesso tempo orgogliosi di essere stati selezionati da Simest, tra tante aziende con vocazione internazionale, per accedere a questi importanti finanziamenti - ha commentatodi TraWell - Non vi è dubbio che queste nuove risorse ci permettono di accelerare non solo il recupero post-covid ma anche e soprattutto una crescita dei ricavi e delle opportunità di business".Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 33,53 e successiva a quota 35,03. Supporto a 32,03.