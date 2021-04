Esautomotion, ok assemblea a bilancio e cedola

Esautomotion

(Teleborsa) - L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di, holding operativa del Gruppo Esautomotion attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, ha approvato il Bilancio individuale di esercizio 2020 e la seguente destinazione dell’utile d’esercizio di Esautomotion pari a Euro 1.258,904 mila: Euro 636,000 mila come dividendo, corrispondente a Euro 0,05 per azione a valere sulle azioni in circolazione alla data di stacco; Euro 13,127 mila a riserva Utili su cambi; Euro 609,777 mila a riserva Utili portati a nuovo.Taleverrà posto in pagamento in unica soluzione (cedola n.5) a partile dal 5 maggio 2021 con data stacco 3 maggio 2021 e record date il 4 maggio 2021.Gli Azionisti hanno, che rimarrà in carica per tre esercizi, ossia sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, determinando in n. 7 (sette) i suoi componenti.Sono stati nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione: i signori Franco Fontana, Matteo Nobili, Gianni Senzolo, Andrea Senzolo, Angelo Gervasi e Carlo Cola, i quali sono stati tratti dalla lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Franco Fontana e Gianni Senzolo (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale) che è stata votata dall’85,675% delle azioni rappresentate in assemblea; il signor Giuseppe Zottoli, che è stato tratto dalla lista n. 2 presentata dall’azionista Fin Tel S.r.l (titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale) che è stata votata dal 14,025% delle azioni rappresentate in assemblea.L’Assemblea ha, inoltre,, che rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Sono stati nominati, quali sindaci effettivi: i signori Manuel Coppola e Francesco Gianluca Pecere, tratti dalla lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Franco Fontana e Gianni Senzolo (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale) che è stata votata dall’85,675% delle azioni rappresentate in assemblea; il signor Mirco Zucca tratto dalla lista n. 2 presentata dall’azionista Fin Tel (titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale) che è stata votata dal 14,025% delle azioni rappresentate in assemblea. quali sindaci supplenti: il signor Giulio Saporito, tratto dalla lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Franco Fontana e Gianni Senzolo (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 65,25% del capitale sociale) che è stata votata dall’85,675% delle azioni rappresentate in assemblea; il signor Andrea Fornaciari tratto dalla lista n. 2 presentata dall’azionista Fin Tel (titolare di una partecipazione pari al 6,94% del capitale sociale) che è stata votata dal 14,025% delle azioni rappresentate in assemblea.