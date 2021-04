FTSE MIB, report Mediobanca: manifattura e utilities i settori più resilienti e reattivi nel 2020

Mediobanca

Eni

DiaSorin

INWIT

Interpump

Prysmian

Amplifon

Saipem

Leonardo

(Teleborsa) - Il calo del fatturato delle 27 società industriali e di servizi concorrenti all'indice di Borsaè stato a doppia cifra nel 2020 (-18,6%), mentre i margini industriali sono crollati del 42,5%. È quanto evidenzia l'ultimo rapporto dell'Area Studi Mediobanca sull'impatto della pandemia su Piazza Affari. In questo scenario ci sono però dei dati positivi: lanella seconda parte dell'anno, lasciando intravedere un rimbalzo del 10% nel 2021 e un ritorno ai livelli pre-crisi nel 2022, mentre la. In generale, l'anno scorso l'andamento in Borsa è stato positivo (+1,4%) e sono stati trainanti la manifattura (+10,9%) e le energetiche/utilities (+8,2%).Il report disi è concentrato sulle 27 società industriali e di servizi concorrenti del FTSE MIB. Si tratta di 16 società a controllo privato e 11 società a controllo pubblico, 17 manifatturiere, 6 energetiche/utilities, 3 di servizi e 1 petrolifera. Le 27 società rappresentano un valore di Borsa totale di 386 miliardi di euro. Nel 2020 la loroè aumentata dell'1,4%, con un guadagno di 5,2 miliardi di euro. Forte spinta positiva delle società manifatturiere che hanno guadagnato 19,7 miliardi di euro rispetto al 2019 (+10,9%) e delle energetiche/utilities (+9,5 mld; +8,2%). Riduzione del valore di Borsa per i(-4,4 mld; -12,9%) e per il, rappresentato da, che ha subìto la frenata più netta (-19,6 mld; -38,8%). Campioni di crescita in Borsa:(+47,4%),(entrambe +42,8%),(+35,3%) e(+32,8%).(-49,4%),(-43,4%) oltre alla già citata Eni sono invece i titoli con la maggior flessione. Al 23 aprile 2021, la capitalizzazione è arrivata a 431 miliardi di euro, in aumento dell'11,7% da inizio anno, con un guadagno di 45 miliardi di euro (+17,7% l’incremento delle società manifatturiere).Rispetto al 2019, le società analizzate hanno persoper oltre 75 miliardi di euro (-18,6%). La manifattura ha registrato il calo minore (-14,3%). Anche l'medio è in contrazione al 7,7% rispetto all’11,0% del 2019 (-3,3 punti percentuali). La redditività premia il settore energia/utilities con l’ebit margin più elevato nel 2020 (17,3%; +1,9 p.p. sul 2019), seguito da quello dei servizi (9,2%; -7,1 p.p.) e della manifattura (4,9%; -2,5 p.p.). Per quanto riguarda il, per le società del FTSE MIB il 2020 si è chiuso in rosso, segnando una perdita netta di quasi 1,5 miliardi di euro rispetto all'utile di 12,8 miliardi di euro nel 2019.Per quanto riguarda i, nel 2021 ne verranno distribuiti complessivamente 1,4 mld in meno (-12%) rispetto al 2020. In generale diminuzione anche gli investimenti (-11,3%, pari a 4 mld in meno sul 2019), con importanti flessioni per il petrolifero (-45,2%). Sul fronte liquidità si registra invece un incremento per tutti i settori, pari complessivamente a oltre 22 mld (+34,5%). Continua a peggiorare la, misurata dal rapporto debiti finanziari/capitale netto che aumenta al 133,2% (era al 117,6% a fine 2019).Nel 2021 è di sessant’anni ldelle 27 società esaminate. Il 14% delle posizioni di comando è ricoperto da manager stranieri. Le donne al vertice sono più giovani dei colleghi maschi: 54,9 anni versus 60,4 anni, ma hanno solo il 10% delle posizioni chiave. Nel 2020 diminuisce di oltre 21 mln sul 2019 il monte compensi degli apicali a 102,5 mln; il calo, pari al -17%, è di oltre tre volte più pesante rispetto a quello del costo del lavoro complessivo (-5%). Il peso della componente fissa della remunerazione è salito al 41% dal 37% nel 2019. Lonel 2020 (di cui 834.100 euro la quota fissa e 1.222.500 la quota variabile), oltre(56.900 euro).