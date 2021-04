General Electric, free cash flow più negativo delle attese in primo trimestre

General Electric

(Teleborsa) - Idisono diminuiti del 12% a 17,1 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno, risultando anche inferiori delle attese degli analisti di 17,6 miliardi di dollari. Ildelle divisioni industriali è stato negativo per 845 milioni di dollari, valore peggiore dei 663,9 milioni di dollari previsti da Wall Street, mentre glirettificati di 3 centesimi per azione (erano 2 nel primo trimestre 2020) hanno superato la stima di 1,4 centesimi degli analisti, secondo dati Bloomberg."Sono orgoglioso dei solidi risultati del team GE nel primo trimestre, nonostante un- ha detto il- Stiamo migliorando la nostra performance di cassa e la nostra redditività con una crescita del free cash flow industriale di 1,7 miliardi di dollari anno su anno, esclusa BioPharma, e l'espansione del margine organico in tutti i segmenti, ad eccezione dell'aviazione. Questo progresso continuo ci sta consentendo di per mantenere i nostri impegni per il 2021".GE ha ribadito le sue: i ricavi Industrial cresceranno organicamente in un intervallo low-single-digit, il margine di profitto Industrial adjusted dovrebbe espandersi organicamente di oltre 250 punti base e l'utile per azione rettificato essere compreso tra 0,15 e 0,25 dollari, con un free cash flow Industrial tra 2,5 e 4,5 miliardi di dollari.