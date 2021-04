GVS, via libera assemblea a bilancio e dividendo

GVS

(Teleborsa) - L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti diha approvato il bilancio di esercizio di GVS al 31 dicembre 2020, che chiude con un utile di esercizio di Euro 27.308.128,00.I soci hanno inoltre deliberato di destinare agli Azionisti a titolo dil’utile di esercizio di Euro 22.750.000,00 mediante distribuzione di un dividendo per azione di Euro 0,13 in favore delle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. L’importo che residuerà sarà attribuito a riserva legale e a riserva straordinaria.L’Assemblea ha deliberato di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 23 giugno 2021 con stacco cedola il 21 giugno 2021 e “record date” il 22 giugno 2021.