Il tema delle "pari opportunità" al centro del dibattito

(Teleborsa) - Il tema delleesercita un certo interesse:cittadini hanno partecipato allapromossa dal CNEL e da Edic "Europa Insieme" della Commissione europea. Un campione giovane visto cheL’iniziativa, che punta ad "acquisire il parere dei cittadini su un tema di interesse generale”, è stata lanciata a fine novembre 2020 ed è stata supportata non solo da tutte le parti sociali rappresentate al CNEL, ma anche da associazioni impegnate sui temi delle pari opportunità e delle disuguaglianze di genere, conseguendo un risultato mai ottenuto prima in Italia in termini di partecipazione a una consultazione pubblica.dalla difficile conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, che spinge in basso la quota dell’- 49,7% in Italia rispetto al 60,4% della media europea - ed induce il 27% delle donne madri adalla nascita del figlio. Un dato salito al 38% con la pandemia (addirittura il 43% se con figli fino a 5 anni). Esiste ancora un elevatoin termini di lavoro non retribuito (nel quale le donne spendono in media 4 ore e 15 minuti al giorno, contro 2 ore e 16 minuti degli uomini)."Sin dalla sua istituzione il CNEL ha dedicato grande attenzione alla questione femminile e ha contribuito, spesso in maniera determinante, all’elaborazione dei principali provvedimenti normativi degli ultimi 50 anni sui temi della parità di genere", ha ricordato la vicepresidente del CNEL, aggiungendo che occorre "intervenire con urgenza con politiche di sostegno all’occupazione femminile e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle donne".