Nomura annuncia perdita di 2,3 miliardi cn impatto Archegos

(Teleborsa) -del fallimento del fondo speculativo statunitenseed annuncia per l'esercizio 2020-2021, chiuso a fine marzo, unaLa banca giapponese, che prevede di contabilizzare ulteriori perdite per 570 milioni a causa della vicenda, non ha fatto eslicitpo riferimento ad Archegos, ma ha parlato di perdite legate ad un "cliente statunitense". Nomura è fra le banche più esposte al fallimento del fondo speculativo, che si è ritrovato improvvisamente con una montagna di posizioni scoperte ed incapace di fronteggiare il passivo.L'ultimo trimestre di Nomura chiude invece con una perdita di 1,4 miliardi di dollari e con ricavi in calo del 28% a 1,5 miliardi di dollari.