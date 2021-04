Orsero rinnova la partnership con Autogrill

Orsero

Autogrill

(Teleborsa) - La frutta F.llitorna nei punti vendita. Da metà aprile, per tutti coloro che desiderano concedersi una pausa fresca, sana e vitaminica anche fuori casa, sarà possibile acquistare presso i punti vendita Autogrill i prodotti del marchio italiano che, grazie alla loro praticità, sono ideali per il consumo on the go: la Frutta Pronta: 100% frutta di alta qualità lavorata artigianalmente in Italia e porzionata in comode vaschette; la Frutta da Bere: spremute 100% naturali, lavorate a freddo grazie alla tecnologia HPP e confezionate senza aggiunta di coloranti, aromi, acqua o zucchero.“Dopo il grande successo dell’anno passato,anche per il 2021" - ha dichiarato-. "La sinergia tra il Gruppo Orsero e Autogrill, leader nel canale Travel Retail, è per noi strategica, in particolar modo per lo sviluppo delle linee di prodotti che maggiormente si prestano al consumo on the go. La diffusione di questi formati di frutta ci permetterà, infatti, di soddisfare un trend di consumo sempre più richiesto: quello per prodotti genuini e di alta qualità che, soprattutto nelle occasioni di consumo fuori casa, devono essere anche comodi e pratici da gustare".