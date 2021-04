Piazza Affari piatta. Europa in calo

S&P-500

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un -0,07%.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,208. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.781 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,78%), raggiunge 61,98 dollari per barile.Balza in alto lo, posizionandosi a +107 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,82%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,31%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,26%, e senza slancio, che negozia con un -0,03%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17% sul, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 26.756 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,78%),(+1,56%),(+1,21%) e(+1,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,45%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,67%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,95%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,12%),(+1,50%),(+1,48%) e(+1,27%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,17%.Sensibili perdite per, in calo del 3,10%.In apnea, che arretra del 2,82%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,61%.