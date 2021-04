Planetel, definiti i primi ordini commerciali dell'accordo quadro con Open Fiber

Planetel

(Teleborsa) -, gruppo operante nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale e quotato su AIM Italia, ha reso noto che sono stati definiti idel valore di oltre 150 mila euro nell'ambito del recente accordo quadro stipulato con Open Fiber. Gli ordini sono relativi alla concessione in IRU (Indefeasible Right of Use) di alcune tratte di rete in fibra ottica ultra veloce di Planetel per collegare e attivare aree cablate da OpenFiber nella provincia diattraverso il backbone FO di Planetel.L'accordo,(Fiber to the Home) da parte di Open Fiber nelle zone cablate, consentirà una maggiore rapidità nella messa a disposizione dell'infrastruttura a favore dei territori grazie all'utilizzo di strutture già esistenti."Siamo molto soddisfatti di proseguire questa importante collaborazione con OpenFiber - ha dichiaratodi Planetel - già iniziata nel 2017 e proseguita anche negli anni successivi ricevendo il primo ordine da Open Fiber per l'utilizzo del nostro backbone per l'accesso alla nostra rete in fibra ultra veloce".