(Teleborsa) - "Ribadisco il profondo rispetto che il Governo ed io abbiamo per il Parlamento: indubbiamente i tempi eranoper l'esame delma legati alla data del. Così il Premiernella replica insottolineando che il Piano nazionale di ripresa e resilienza "che sarebbero stati impossibili e impensabili fino a pochi giorni fa. Tutto il piano è un investimento sule sulle nuove".La veranon appena il piano viene consegnato - ha aggiunto - "è di trovare undove leche sono chiamati atrovino uno".Capitolo a parte quello dedicato aldal cui rilancio passa anche la"Il piano esplicita che le risorse corrispondono al 40% a fronte del 34 per cento della popolazione, 82 miliardi sono una cifra più alta del PIL. Sono misure che si inseriscono in visione complessiva per far ripartire e accelerare una crescita del Sud ferma da ormai mezzo secolo", ha ribadito il Presidente del Consiglio che riporta l'attenzione su un'altra priorità, i giovani ai quali "dobbiamo garantire welfare, casa e occupazione sicura. Ho parlato del piano per i giovani, le case e gli incentivi fiscali per i mutui".Il piano, quasi un miliardo per gli alloggi studenteschi, mezzo miliardo per borse di studio", prosegue il Premier. "C'è l'introduzione di una previsione per condizionare i progetti finanziati non solo da Pnrr" e anche di React Eu "alla nuova