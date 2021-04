Quadro rialzista per Electronic Arts

Electronic Arts

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Chiusura del 26 aprileApprezzabile rialzo per, tra i componenti del, in guadagno dello 0,45% sui valori precedenti.A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione dia prezzi correnti fissati a 143,8 USD, con stop loss individuato a quota 135,9 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)