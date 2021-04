Salcef Group entra nell'indice FTSE Italia Mid Cap

Salcef Group

(Teleborsa) - Le azioni di, quotato sull'MTA e attivo nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, saranno incluse nell'indicea partire dal 29 aprile 2021 (con un peso di investibilità pari a 26,52%). Questo indice è composto dalle prime 60 società per capitalizzazione che non appartengono all'indice FTSE MIB."L'ingresso nell’indice FTSE Italia Mid Capdi Salcef Group, società leader nell'industria delle infrastrutture ferroviarie che dalla fine dicembre dello scorso anno è entrata nel Mercato Telematico Azionario principale MTA di Borsa, consentendo diper consolidare una vasta e rappresentativa base azionaria", sottolinea il gruppo in una nota.