Tesla annuncia profitti record e boom vendite ma scivola in Borsa

Tesla

(Teleborsa) - Risultati brillanti ed utili da record, ma la trimestrale dinon sorprende il mercato USA, che punisce il titolo con una perdita del 3% circa nella sessione after hours.La big dell'auto elettrica ha chiuso il trimestre condi dollari, superiori ai 10,29 miliardi attesi dagli analisti., rispetto ai 17 milioni di un anno prima, dopo aver beneficiato delle plusvalenze rivenienti dai crediti ambientali per oltre 500 milioni e dalla vendita di bitcoin per altri 100 milioni.e supera ampiamente i 79 cents attesi.La società di Elon Musk haa livello globale, più del doppio rispetto ad un anno fa, ma tutte relative ai vecchi modelli Model 3 e Model Y. Il fondatore ha poi assicurato che avvierà a breve le consegne della nuova versione di Model S (maggio) e che dopo giugno sarà disponibile anche la Model Xdi auto diquest'anno, pari a circa 750mila veicoli.