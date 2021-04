Tokyo in frazionale ribasso dopo la BoJ

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono un'altra seduta incerta, in attesa del meeting della Fed e dopo che la Banca del Giappone ha confermato una politica fortemente espansiva, tagliando le stime di inflazione per gli anni a venire.Il Listino diha chiuso infatti una sessione debole, con ilche ha terminato in calo dello 0,32%, mentre il Topix ha perso lo 0,78%. Sotto la parità, che ha archiviato un calo dello 0,09%.Meglio le borse cinesi, sostenute dal dato sui profitti delle imprese. Shanghai si è fermata sulla parità eha guadagnato lo 0,19%. Stesso tono per Taiwan (+0,19%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, fa bene(+0,13%) assieme a(+0,16%) e(+0,06%), mentre sono deboli(-0,1%) e(-0,83%).Leggermente positivo(+0,65%); poco sotto la parità(-0,17%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,16%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta allo 0,08%, mentre il rendimento delè pari al 3,20%.