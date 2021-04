Wall Street chiude cauta aspettando la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura prudente per la Borsa di New York, che attende cn ansia il meeting del FOMC, anche se non sono attese grandi novità sul fronte degli strumenti di politica monetaria. Ilappare poco mosso e si attesta a 33.982 punti; sulla stessa linea l', che chiude la giornata a 4.188 punti. Guadagni frazionali per il(+0,61%); senza direzione l'(+0,18%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,64%),(+0,62%) e(+0,56%). Nel listino, i settori(-1,16%) e(-0,55%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,23%),(+1,27%),(+1,17%) e(+1,04%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,02%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,52%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,44%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,28%.Tra i(+4,91%),(+4,62%),(+4,41%) e(+3,63%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,39%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,04%.Affonda, con un ribasso del 2,03%.