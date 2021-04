Zignago Vetro, primo trimestre con ricavi e redditività in aumento

Zignago Vetro

(Teleborsa) - Il gruppo(quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana) ha chiuso il primo trimestre 2021 conpari a 110,2 milioni di euro, (+1,1% rispetto al 2020), di cui 32,2 milioni (-10,6% sull'anno scorso e pari al 29,2% del fatturato totale) fuori del territorio italiano.è stato di 28,4 milioni di euro (25,8% sui ricavi, +6,9%) edi 11,5 milioni di euro (10,4% sui ricavi, +53,2%).La crescita non è però omogenea in tutti i segmenti dell'azienda. "Mentre infatti cresce generalmente la domanda collegata ai, in particolare per i prodotti maggiormente legati alla grande distribuzione organizzata, resta invece ancora incerta la ripresa nelle fasce di mercato più direttamente condizionate dalla perdurante ridotta mobilità (come, ndr)", si legge in una nota.La generazione di cassa, prima degli investimenti, è stata pari a 16,6 milioni di euro (24,5 milioni nel primo trimestre 2020) e lnetto è di 249,4 milioni di euro (257,2 milioni al 31 dicembre 2020, -3%). Guardando al resto dell'anno, "è prevedibile che ilpossa rafforzarsi in tutti i settori in cui opera il gruppo, con conseguenti effetti positivi sui risultati", evidenzia la società.