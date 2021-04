Appiattita la performance delle Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,207. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,56%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 63,01 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +106 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,85%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,33%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,28%, eavanza dello 0,52%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.765 punti.Guadagni frazionali per il(+0,27%); consolida i livelli della vigilia il(+0,16%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,27%),(+2,15%),(+1,98%) e(+1,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,32%.Calo deciso per, che segna un -1,01%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,00%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%.Tra i(+7,87%),(+4,31%),(+3,15%) e(+2,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,33%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,11%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,04%.Tentenna, che cede lo 0,98%.