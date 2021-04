Borgosesia, risultati 2020 in crescita. Investimenti per 131 milioni in piano 2021-2026

Borgosesia

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, holding quotata sull'MTA e attiva principalmente in ambito immobiliare, ha approvato all'unanimità id’esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2020. L'esercizio si è chiuso con undi gruppo, compresa la quota di terzi, pari a 36,6 milioni di euro (+9,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019) e undel gruppo, compresa la quota di terzi, pari a circa 5 milioni di euro (+89% rispetto all’utile netto ’19 di 2,7 milioni di euro).Cash flow consolidato positivo per 1,43 milioni di euro (in diminuzione di 2,68 milioni di euro rispetto al 31.12.2019). Posizione finanziaria netta consolidata negativa per 19,12 milioni di euro (posizione finanziaria netta consolidata al 31.12.2019 negativa per 3,9 milioni di euro). Proposta la distribuzione di unordinaria e di risparmio.Nella stessa seduta il CdA ha approvato ilche prevede nuovi, per lo più da realizzarsi attraverso l’acquisto di immobili in corso di costruzione, la loro ultimazione e la successiva vendita frazionata. Il Business Plan 2021-2026 prudenzialmente non riflette gli effetti derivanti dalle attività di servizi connessi alla gestione di interventi immobiliari realizzati da investitori terzi.Infine, il CdA ha deliberato di convocare l'per il giorno 25 giugno 2021, in prima convocazione, per deliberare al trasferimento della sede legale in Milano ed alla istituzione di una sede secondaria in Biella; al conferimento di delega al consiglio di amministrazione per l'emissione di obbligazioni convertibili per un importo massimo di 20 milioni milioni; all'il consiglio di amministrazione.