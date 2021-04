FinecoBank, assemblea approva bilancio. Utile destinato a riserva

FinecoBank

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti dihadell'esercizio 2020 di FinecoBank S.p.A. (che ha riportato un utile netto di 323.122.986,40 euro) e la proposta formulata dal consiglio di amministrazione didell'intero utile dell'esercizio 2020.L'assemblea ha deliberato la nomina, quale membro del CdA della Banca, di, cooptata dal medesimo organo di amministrazione nella riunione dello scorso 16 marzo. Il suo mandato scadrà alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, come per gli altri componenti del consiglio.I soci hanno inoltre integrato ilcon la nomina di due Sindaci Effettivi, incluso il Presidente e di due Sindaci Supplenti, conferito a KPMG l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2030, approvato la Relazione sulla politica in materia di2021 ed espresso voto favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2020.Infine, è stato approvato il2021 per i Dipendenti appartenenti al Personale più rilevante, il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 per i dipendenti e il Sistema Incentivante 2021 per i Consulenti Finanziari identificati come "Personale più rilevante", autorizzato l’al servizio del Sistema Incentivante 2021 dedicato ai Consulenti Finanziari e delegato il CdA a deliberare aumenti gratuiti del capitale a servizio dei sistemi incentivanti per i dipendenti.