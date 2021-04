Gruppo FOS, assemblea approva bilancio e piano acquisto azioni

FOS

(Teleborsa) - L’Assemblea di, PMI genovese quotata al segmento AIM di Borsa Italiana, ha approvato il Bilancio consolidato e di esercizio al 31 Dicembre 2020. Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di FOS S.p.A. presenta un utile pari ad 527.221 eur,o che l'assemblea ha deliberato di destinare per 26.361 euro a riserva legale e500.860 euro a riserva per utili di esercizi precedenti.L’Assemblea ha approvato un nuovo programma di acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 30 aprile 2020, relativamente alla parte non ancora eseguita. La durata dell’autorizzazione all’acquisto delle azioni proprie è valida per un periodo di 18 mesi e per l’acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo acquistato pari a 350.000 euro, fino al 3% del capitale sociale.L’Assemble ha deliberato di conferire l’incarico per la revisione legale del bilancio di esercizio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, alla società di revisione Deloitte & Touche.