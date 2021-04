Hera, assemblea approva bilancio 2020 e dividendo in crescita a 11 centesimi

Hera

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria e straordinaria dei sociha approvato ild'esercizio 2020 e la distribuzione di unper azione (+10% rispetto all'ultimo dividendo pagato). Tra le diverse deliberazioni assunte, l'assemblea ha provveduto all'approvazione anche di alcune modifiche dello Statuto Sociale, con l'introduzione in particolare del concetto di corporate purpose. All'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio di sostenibilità 2020."I positivi risultati 2020 confermano il posizionamento del gruppo Herasia per capitalizzazione sia per attività gestite - primo operatore nel settore ambientale, secondo nel servizio idrico integrato, terzo nella vendita di energia - e pongono le basi per cogliere opportunità di ulteriore sviluppo", sottolinea la società in una nota.Sul fronte dividendi, "di questo incremento beneficerà tutta la politica di remunerazione prevista nel Piano industriale, in quanto sarà applicata alla nuova base di partenza, consentendo così di arrivare a un, con una crescita costante anno per anno - evidenzia Hera - L'aumento dell’esborso finanziario dei dividendi previsti in arco Piano sarà, inoltre, coperto integralmente dalla cassa generata nel 2020".Il nuovo paragrafo dell'articolo 3 dello Statuto recita così: "La Società attua un modello di impresa con l’obiettivo di creare valore nel lungo termine per i propri azionisti attraverso la creazione di valore condiviso con i propri stakeholder. A tal fine la Società organizza e svolge attività di impresa anche con la finalità di, alla rigenerazione delle risorse e alla resilienza del sistema dei servizi gestiti, a beneficio dei clienti, dell’ecosistema territoriale di riferimento e delle generazioni future".