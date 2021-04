Il Sole 24 Ore, soci approvano bilancio e nominano due amministratori

Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - L’Assemblea de, riunitasi in sede ordinaria sotto la presidenza di Edoardo Garrone, ha approvato il Bilancio della Societàchiuso al 31 dicembre 2020 con una perdita di esercizio pari a 1.010.732 euro riportata a nuovo.L’Assemblea ha preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all’esercizio 2020, contenuta nella Relazione Finanziaria Annuale 2020, pubblicata in data 7 aprile 2021.L’Assemblea ha deliberato di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti e di nominare Amministratori della Società Mirja Cartia d’Asero e Veronica Diquattro, cooptate, rispettivamente, in data 23luglio 2020 e 7 ottobre 2020 in sostituzione di Vanja Romano e Marcella Panucci.