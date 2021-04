Si muove in territorio positivo il comparto del commercio in Italia (+1,79%)

settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa ilin lieve salita, con un guadagno di 2 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 717.Intanto ilguadagna l'1,79%, dopo un inizio di giornata a 149.768,4.Tra ledi Piazza Affari, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,59%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,23%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,82%.