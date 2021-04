Aeroporti di Roma, al via campagna su sostenibilità ambientale

(Teleborsa) - Trasformare lainQuesto illanciato indirettamente dalla pandemia cheha immediatamenteUna strategia quella messa in campo dalla pluripremiata ADR, in prima linea dalla prima ora nella lunga e difficile battaglia al coronavirus, che punta a confermare lin- Da sempre tema centrale per Aeroporti di Roma,con l’ambizioso obiettivo di anticipare ail completo processo di, cioèprovenienti dalle attività aeroportuali. Obiettivo decisamente ambizioso che risponde in maniera puntale alquanto mai necessario e implica un impegnativo sforzo disia diGià dallo scorso novembre ADR ha messo in campo per il reperimento di fondi undestinati a progetti green. Il, lanciato nei giorni scorsi, collega direttamente il proprio costo del debito all’ottenimento di obiettivi di rLa campagna "" sui maggiori social attraverso gli hashtag