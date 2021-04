Amplifon supera livelli pre-Covid: utile trimestre lievita a 25 milioni

Amplifon

(Teleborsa) -ha chiuso il primo trimestre 2021su base ricorrente pari a, quasi cinque volte superiore ai 5,1 milioni di euro del primo trimestre del 2020 e in crescita del 33,1% rispetto ai 18,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2019.si sono attestati adi euro, in crescita del 22,9% a cambi costanti e del 21,3% a cambi correnti rispetto al primo trimestre del 2020, e del 14,1% a cambi costanti e del 12,5% a cambi correnti rispetto al primo trimestre del 2019, nonostante il perdurare di misure restrittive in diversi paesi europei.ricorrente didi euro risulta in aumento del 48,9% rispetto al 2020 e del 22,3% rispetto al 2019, con un’incidenza sui ricavi pari al 21,9%, in aumento di 180 punti base rispetto al primo trimestre del 2019 grazie alla maggiore efficienza operativa e all’aumentata produttività.record pari a 52,9 milioni di euro, in aumento del 19,6% rispetto al primo trimestre 2020 e più che triplicato rispetto al primo trimestre 2019.di euro, in miglioramento rispetto ai 633,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020.Per l’esercizio 2021 la società prevede ricavi consolidati di circa 1,93 milioni di euro e un miglioramento del margine EBITDA su base ricorrente compreso nell’intervallo da +180 a +200 punti base rispetto al 2019.