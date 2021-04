Auto generano 398,4 miliardi di gettito. ACEA: più sforzo per infrastrutture

(Teleborsa) -per i governi europei (+3% in un anno), pari a quasi. Il gettito varia daidi euro incassati dalla, che ha la più grande flotta di veicoli dell'UE, ai 6,2 miliardi di euro dellIrlanda. Se si guarda al gettito medio per veicolo, invece, si passa daiai 1.068 euro della Spagna.E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Associazione europea dei costruttori di automobili () sulle entrate fiscali, che comprendono le tasse sull'acquisto dei veicoli (IVA, imposta sulle vendite, tassa di immatricolazione), quelle di proprietà (tassa di circolazione annuale) automobilistica (tassa sul carburante)."Le tasse su veicoli, autostrade e carburanti generano ogni annoper i governi europei", ha sottolineato il direttore generale dell'ACEA,, indicando che "queste entrate dovrebbero aiutare adi ricarica e rifornimento che si rivelano urgenti per soddisfare la rapida diffusione di veicoli a propulsione alternativa".Huitema ha ricordato che "nel primo trimestre di quest'anno, quasi il 14% delle nuove auto vendute in UE erano a ricarica elettrica, ma "questa tendenza può essere mantenuta solo se i governi intensificano gli investimenti nelle infrastrutture"., con un valore medio di 1.727 euro, sopra Svezia, Portogallo Grecia e Spagna, ma al di sotto della Francia e della Germania, dove il prelievo supera i 1.900 euro.Per quanto riguarda le accise sul carburante, lain quasi tutti i paesi europei, eccetto che in Belgio e della Slovenia. L'imposta sul gasolio varia da 317 euro per ogni 1.000 litri (Ungheria) a 617 euro ogni 1.000 litri (in Italia), mentre per la benzina va da 345 euro ogni 1.000 litri (Ungheria) a 813 euro ogni 1.000 litri (Paesi Bassi).