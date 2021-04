Borsa Tokyo chiusa per festività. Bene le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta con segni misti per le principali borse asiatiche con la piazza di Tokyo rimasta chiusa per festività, mentre quelle cinesi stanno mettendo a segno un frazionale rialzo e le altre d'estremo oriente viaggiano a due velocità.L'procede a piccoli passi, avanzando dello 0,20% mentre guadagni frazionali si registrano per(+0,54%); sulla parità(-0,05%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,32%; in moderato rialzo(+0,36%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,07%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,06%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,08%.Il rendimento per l'è pari allo 0,10%, mentre il rendimento deltratta al 3,18%.