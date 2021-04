Borse europee negative. Frenata in seconda parte della seduta

S&P-500

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,26%. I Listini europei hanno rallentato nella seconda parte della seduta, anche a causa del giudizio della, che ha giudicato insufficienti gli obiettivi della nuova legge sul clima varata dal governo di Angela Merkel.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,211. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.768,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,08%), raggiunge 63,86 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,87%.calo deciso per, che segna un -0,9%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,74%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso; sulla stessa linea, chiude al ribasso il, che perde lo 0,68% a 26.583 punti.In lieve ribasso il(-0,24%); con analoga direzione, in frazionale calo il(-0,67%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,63%),(+1,47%),(+0,91%) e(+0,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che termina le contrattazioni a -6,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 4,92%.Crolla, con una flessione del 3,81%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,48%.del FTSE MidCap,(+6,02%),(+2,74%),(+2,71%) e(+2,48%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che chiude le contrattazioni a -3,57%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,71%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,46%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,76%.