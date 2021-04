Credem, assemblea approva bilancio. Parità di genere in nuovo CdA

Credem

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, presieduta da Lucio Igino Zanon di Valgiurata, ha approvato oggi il2020 (chiuso con un utile netto a 201,6 milioni di euro, stabile rispetto al 2019) e deliberato la distribuzione di undi 0,2 euro per azione, pari ad una cedola del 3,9% circa della valutazione corrente del titolo. Il monte dividendi complessivo è pari a circa 66 milioni di euro "ed ammontano ad oltre 460 milioni di euro i dividendi distribuiti negli ultimi dieci anni, senza alcuna richiesta di aumento di capitale", sottolinea la banca.L'assemblea ha inoltre nominato con il sistema del voto di lista, ilper gli esercizi 2021 – 2022 – 2023. Gli amministratori eletti sono: Paola Agnese Bongini, Enrico Corradi, Giorgia Fontanesi, Mariaelena Fontanesi, Elisabetta Gualandri, Luigi Maramotti, Alessandro Merli, Ernestina Morstofolini, Edoardo Prezioso, Anna Chiara Svelto, Giovanni Filippo Emilio Viani e Lucio Igino Zanon di Valgiurata. Il CdA risulta composto da sei membri uomini e sei donne, raggiungendo così una"La professionalità e l’impegno di tutte le persone del gruppo hanno garantito una significativa redditività anche in un anno difficile come il 2020 - ha dichiaratodi Credem - È un risultato che viene da lontano e deriva da un percorso di investimenti di lungo termine". "In tale ambito - ha aggiunto - ritengo inoltre particolarmente importante, anche, che la banca abbia raggiunto, con l’odierno rinnovo del consiglio di amministrazione, una completa parità di genere all’interno del board".L'assemblea ha approvato anche la politica didi Gruppo attuata nel 2020 e quella proposta per il 2021. Il CdA, riunitosi al termine dell'assemblea, ha confermato alla carica di Presidente Lucio Igino Zanon di Valgiurata e a quella di V. Sulla scorta della documentazione presentata sussistono i requisiti di indipendenza in capo agli amministratori Paola Agnese Bongini, Elisabetta Gualandri, Alessandro Merli, Ernestina Morstofolini e Anna Chiara Svelto.